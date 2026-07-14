Hat Michael Burry doch Recht? Cashflow von Big-Tech sieht besser aus, als er ist

IBM beispielsweise legte jedenfalls erstmal den Rückwärtsgang ein : Mit einer Umsatzprognose von 17,2 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 17,9 Milliarden US-Dollar. Die Erklärung für das Desaster lässt aufhorchen: Man habe es versäumt, mit der Verlagerung der Unternehmensausgaben von Software hin zur Rechenzentrumsinfrastruktur Schritt zu halten. Die Aktie knallte um mehr als 20 Prozent nach unten.

Die Kapitalmärkte atmen nach dem US-Inflationsbericht erstmal tief durch . Da die Teuerung weniger stark als erwartet geklettert ist, schauen die Anleger jetzt hoffnungsvoller auf die Fed-Sitzung am Mittwoch und geben den Halbleiter-Aktien wie SK Hynix oder Micron wieder Schub unter ihre Flügel. Ob das nur heiße Luft ist, wird man nach den Earnings von ASML und TSMC am Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag noch besser beurteilen können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Genau aber diese Sorge um die Investitionen in Rechenzentren treibt die Anleger von Oracle um. Die Aktie befindet trotz wachsendem Cloudgeschäft im Bärenmarkt. Die Gründe liegen auf der Hand: enorme Investitionen in KI-Rechenzentren, sehr hohe Kapitalausgaben (CapEx), ein negativer freier Cashflow sowie die aufgrund der hohen Verschuldung mögliche Ausgabe neuer Aktien zur Refinanzierung.

Damit ist auch dem Argument, im Vergleich zur Dotcom-Blase sei wenigstens genug Geld vorhanden, um die riesigen Projekte zu finanzieren, ein Stück weit der Boden entzogen.

Hier hört man die selbsternannte Kassandra der Wall Street Michael Burry, mit seiner Warnung aus 2025: Die Hyperscaler (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle beisielsweise) schreiben ihre KI-Infrastruktur – Nvidia-GPUs, Server und Netzwerktechnik – über eine zu lange Nutzungsdauern ab. Während neue KI-Chips im Abstand von etwa 18 bis 24 Monaten auf den Markt kommen und ältere Generationen wirtschaftlich schnell entwerten, würden die Unternehmen die Hardware häufig über fünf bis sechs Jahre abschreiben.

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Und einen weiteren gewichtigen Punkt führt Finanzblogger Bret Jensen in die Diskussion: Die operativen Cashflows von Big-Tech im Bereich KI, insbesondere von Hyperscalern, könnten massiv überhöht sein. Die Folge: Die Investitionen in KI sind finanziell nicht tragbar, und die ohnehin schon hohen Bewertungen könnten noch viel höher ausfallen, wenn die operativen Cashflows korrekt angepasst werden.

Ein wesentlicher Teil der hohen Gewinne im Technologiesektor könnte darauf beruhen, dass die Kosten für Mitarbeiteraktien von vielen Marktteilnehmern unterschätzt oder in den meistbeachteten Gewinnkennzahlen nicht vollständig berücksichtigt werden.

Oracle beispielsweise hat einen Jahresgewinn von 12,4 Milliarden US-Dollar und zahlt davon 4,67 Milliarden US-Dollar in Form von Aktien an seine Mitarbeiter zurück. Die Zahlung in Aktien taucht aber nicht in den Bianzen auf. Das ist gesetzlich richtig, aber der "echte" Gewinn und Cashflow ist damit deutlich niedriger, als es beim ersten Blick auf die Geschäftszahlen vermuten lässt.

Da auch die anderen Hyperscaler so verfahren, erscheinen die immensen, dreistelligen Milliardenbeträge für die Investition in Künstliche Intelligenz in einem ganz neuen Licht. Die Kassandra der Wall Street würde vielleicht sagen: Im Schimmer des kommenden Crash.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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