JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Quartalszahlen von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte beim Hersteller von Wechselrichtern solide ausgefallen sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage dürfte sich stark verbessert haben./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,21 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 74
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