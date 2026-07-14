JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Quartalszahlen von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte beim Hersteller von Wechselrichtern solide ausgefallen sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage dürfte sich stark verbessert haben./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,21 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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