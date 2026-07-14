JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Umbenennung des Energietechnikkonzerns in Omterra führe zu einem früher als erwarteten Anstieg der Marge, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf den Wegfall von Lizenzgebühren an Siemens für dessen Namensnutzung. Ursprünglich sei dieser Schritt erst 2030 erwartet worden./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 154,1EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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