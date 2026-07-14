Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Fokus: Standardwerte steigen, Tech und Nebenwerte schwächeln
Europas Leitindizes legen zu, Nebenwerte und Tech-Titel geraten unter Druck – und an der Wall Street sorgt ein Ausreißer für besonders große Ausschläge.
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die europäischen Standardwerte. Der DAX notiert derzeit bei 25.127,83 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,52 Prozent im grünen Bereich. Noch etwas stärker präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,79 Prozent auf 32.075,55 Punkte und gehört damit zu den heutigen Gewinnern. Schwächer entwickeln sich dagegen die Nebenwerte und Technologietitel in Deutschland. Der SDAX gibt leicht um 0,11 Prozent auf 18.188,22 Punkte nach. Der TecDAX verliert 0,43 Prozent und steht aktuell bei 3.837,97 Punkten. Damit hinken kleinere und technologieorientierte Werte der Entwicklung der Standardwerte hinterher. An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones notiert mit 52.434,43 Punkten leicht im Minus und verliert 0,13 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen behaupten und steigt um 0,25 Prozent auf 7.538,29 Punkte. Während also die US-Standardwerte im Dow leicht schwächeln, signalisiert der S&P 500 eine etwas robustere Stimmung am Gesamtmarkt. Insgesamt überwiegen damit heute leichte Kursgewinne bei den großen Standardwertindizes in Europa und den USA, während Nebenwerte und Technologietitel teils unter Druck stehen.
DAXSiemens Energy führte das DAX-Feld mit einem Plus von 3.99% an, gefolgt von Brenntag (+3.04%) und Hochtief (+2.98%). Auf der Gegenseite lagen Scout24 (-2.16%), SAP (-2.57%) und Siemens Healthineers (-2.64%). Die Spanne zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer beträgt damit 6.63 Prozentpunkte.
MDAXSalzgitter stach mit einem Anstieg von 7.39% hervor; Delivery Hero (+6.25%) und SUESS MicroTec (+6.16%) komplettierten die Spitzenplätze. Die Schwächsten waren Knorr‑Bremse (-1.90%), Porsche AG (-2.66%) und Fraport (-3.68%). Salzgitter übertraf den größten Verlierer um 11.07 Prozentpunkte.
SDAXSMA Solar Technology verzeichnete ein kräftiges Plus von 14.00%, gefolgt von Befesa (+5.70%) und VINCORION (+2.34%). Deutliche Verluste zeigten Vossloh (-5.60%), Carl Zeiss Meditec (-9.57%) und Evotec (-10.69%). Die Differenz zwischen Top (SMA) und Flop (Evotec) beträgt 24.69 Prozentpunkte.
TecDAXAuch im TecDAX führte SMA Solar Technology mit 14.00% vor SUESS MicroTec (+6.16%) und AIXTRON (+6.00%). Auf der Kehrseite standen Eckert & Ziegler (-3.24%), Carl Zeiss Meditec (-9.57%) und Evotec (-10.69%). Wie im SDAX ergibt sich zwischen SMA und Evotec eine Spanne von 24.69 Prozentpunkten.
Dow JonesGoldman Sachs Group war Spitzenreiter mit einem Plus von 7.18%, NVIDIA (+2.75%) und JPMorgan Chase (+2.13%) folgten. Die schwächsten Werte waren Merck & Co (-2.33%), Nike (B) (-2.58%) und IBM (-25.92%). IBM stellt mit -25.92% einen deutlichen Ausreißer dar; der Abstand zum stärksten Wert beträgt 33.10 Prozentpunkte.
S&P 500CrowdStrike Holdings (Registered A) führte die S&P‑Rangliste mit 10.04% an, gefolgt von Monolithic Power Systems (+7.88%) und Goldman Sachs (+7.18%). Auf der Verliererseite lagen HCA Healthcare (-7.25%), Biogen (-8.74%) und erneut IBM (-25.92%). Die Differenz zwischen CrowdStrike und IBM beträgt 35.96 Prozentpunkte.
QuervergleicheSMA Solar Technology dominiert sowohl SDAX als auch TecDAX (je +14.00%), SUESS MicroTec taucht in MDAX und TecDAX als Spitzenreiter auf (+6.16%). Carl Zeiss Meditec und Evotec erscheinen als deutliche Verlierer in SDAX und TecDAX mit identischen Rückgängen. IBM ist in Dow Jones und S&P 500 gleichermaßen der schwerste Ausreißer (-25.92%), während Goldman Sachs in den US‑Indizes als starker Gewinner auftritt.
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