Energiedienst Holding: EBIT & Adj. EBIT 30.06.2026 unter Vorjahresniveau
Trotz solider Investitionstätigkeit bleibt das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich hinter dem Vorjahr zurück und spiegelt ein herausforderndes Marktumfeld wider.
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- EBIT zum 30.06.2026 deutlich unter Vorjahr: konsolidiert rund 68 Mio. Euro (vs. ~91 Mio. Euro per 30.06.2025).
- Adjusted EBIT wird voraussichtlich rund 62 Mio. Euro betragen und damit rund 26 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert liegen; Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland erhöhen das EBIT um ~3 Mio. Euro.
- Gründe für das Ergebnisrückgang: deutlich tieferes Vermarktungsniveau der eigenen Erzeugung, schlechtere Wasserführung am Hochrhein und im Wallis sowie geringere Wasserkraftproduktion.
- Jahresausblick: Erwartetes EBIT per Jahresende rund 120 Mio. Euro, im Einklang mit dem Ausblick zu Beginn des Geschäftsjahres 2026.
- Investitionen: Nettoinvestitionen rund 42 Mio. Euro (ca. 12 Mio. Euro tiefer als Vorjahr); Bruttoinvestitionen bis Jahresende weiterhin erwartet bei über 180 Mio. Euro; erhaltene Zuschüsse/Desinvestitionen ca. 24 Mio. (+4 Mio.).
- Mitteilung ist vorläufig; endgültiger Halbjahresabschluss und Gremienentscheide stehen noch aus; Veröffentlichung des H1-Berichts erfolgt am 27. Juli 2026.
Der Kurs von Energiedienst Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,52 %
im Plus.
+1,52 %
-1,91 %
-5,12 %
-6,58 %
+6,04 %
-17,55 %
-7,10 %
+42,83 %
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