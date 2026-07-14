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    Energiedienst Holding: EBIT & Adj. EBIT 30.06.2026 unter Vorjahresniveau

    Trotz solider Investitionstätigkeit bleibt das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich hinter dem Vorjahr zurück und spiegelt ein herausforderndes Marktumfeld wider.

    Energiedienst Holding: EBIT & Adj. EBIT 30.06.2026 unter Vorjahresniveau
    Foto: stock.adobe.com
    • EBIT zum 30.06.2026 deutlich unter Vorjahr: konsolidiert rund 68 Mio. Euro (vs. ~91 Mio. Euro per 30.06.2025).
    • Adjusted EBIT wird voraussichtlich rund 62 Mio. Euro betragen und damit rund 26 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert liegen; Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland erhöhen das EBIT um ~3 Mio. Euro.
    • Gründe für das Ergebnisrückgang: deutlich tieferes Vermarktungsniveau der eigenen Erzeugung, schlechtere Wasserführung am Hochrhein und im Wallis sowie geringere Wasserkraftproduktion.
    • Jahresausblick: Erwartetes EBIT per Jahresende rund 120 Mio. Euro, im Einklang mit dem Ausblick zu Beginn des Geschäftsjahres 2026.
    • Investitionen: Nettoinvestitionen rund 42 Mio. Euro (ca. 12 Mio. Euro tiefer als Vorjahr); Bruttoinvestitionen bis Jahresende weiterhin erwartet bei über 180 Mio. Euro; erhaltene Zuschüsse/Desinvestitionen ca. 24 Mio. (+4 Mio.).
    • Mitteilung ist vorläufig; endgültiger Halbjahresabschluss und Gremienentscheide stehen noch aus; Veröffentlichung des H1-Berichts erfolgt am 27. Juli 2026.

    Der Kurs von Energiedienst Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,52 % im Plus.


    Energiedienst Holding

    +1,52 %
    -1,91 %
    -5,12 %
    -6,58 %
    +6,04 %
    -17,55 %
    -7,10 %
    +42,83 %
    ISIN:CH0039651184WKN:A0Q40B
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