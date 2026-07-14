Aumann: Aktienrückkauf mit rund 6 % Zuteilungsquote – Aktie im Fokus
Aumann schließt sein freiwilliges Aktienrückkaufangebot ab und meldet eine hohe Nachfrage der Aktionäre – nun stehen Zuteilung, Rückerwerb und Abwicklung fest.
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- Aumann gab das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt; 9.358.558 Stückaktien wurden angedient, das Angebot bezog sich auf bis zu 1.291.704 Aktien.
- Die Zuteilungsquote betrug rund 6,07 %.
- Insgesamt wurden 1.291.200 Stückaktien zurück erworben, was ca. 10,00 % des Grundkapitals entspricht.
- Settlement und Kaufpreiszahlung an die Depotbanken erfolgen voraussichtlich am 16. Juli 2026.
- Emittent ist die Aumann AG, ISIN DE000A2DAM03 (Beelen, Deutschland).
- Die Mitteilung stammt vom 14. Juli 2026 (Beelen; Corporate News/Finanznachricht über EQS News).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im Minus.
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