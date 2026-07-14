Intuitive Surgical Aktie weiter auf Talfahrt - 14.07.2026

Die Intuitive Surgical Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,12 % auf 332,80€. Damit verliert die Aktie -25,53 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der Intuitive Surgical Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Intuitive Surgical insgesamt ein Minus von -15,25 % zu verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuitive Surgical eine negative Entwicklung von -32,07 % erlebt.

Während Intuitive Surgical deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört Intuitive Surgical heute zu den auffälligeren Werten.

Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,76 % 1 Monat -6,58 % 3 Monate -15,25 % 1 Jahr -23,65 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Stand: 14.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 354 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,87 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Stryker und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Stryker notiert im Minus, mit -6,97 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -0,68 %. Medtronic verliert -5,48 %

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Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.