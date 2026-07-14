Konflikt bei ZF - Betriebsversammlung unterbrochen

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Eine Betriebsversammlung beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen ist nach Angaben des Gesamtbetriebsrats unterbrochen worden. Wann und wo sie fortgesetzt werde, stehe noch nicht fest, hieß es in einer Mitteilung. Demnach sei die Stimmung sehr aufgeheizt gewesen. Da ein Konfliktthema den Hauptteil der Versammlung eingenommen habe, hätten weitere geplante Themen nicht mehr behandelt werden können.

An der Veranstaltung am Dienstag nahmen mehr als 4.500 Beschäftigte teil, wie der Gesamtbetriebsrat mitteilte. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe der Konflikt um die Kündigung von übertariflichen Leistungen am Standort Friedrichshafen gestanden. Dabei handele es sich um einen weiteren Eingriff ins Entgelt der Beschäftigten. In den vergangenen Wochen habe der Betriebsrat mit dem Management über eine faire Lösung verhandelt. Am Montagabend seien die Verhandlungen vom Arbeitgeber abgebrochen worden.