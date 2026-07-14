🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Große Mehrheit mit Bundesregierung unzufrieden

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung bleibt im anhaltenden Umfragetief
    • Friedrich Merz erreicht 85 Prozent Unzufriedenheit
    • Union und SPD planen Steuerentlastung und Reformpaket
    Umfrage - Große Mehrheit mit Bundesregierung unzufrieden
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung kann sich auch mit ihren verkündeten Reformvorhaben vorerst nicht aus dem anhaltenden Umfragetief befreien. Wie aus dem aktuellen "Trendbarometer" von RTL/ntv hervorgeht, sind 82 Prozent der Bundesbürger unzufrieden mit der bisherigen Arbeit der Regierungskoalition. Nur 18 Prozent zeigten sich zufrieden damit.

    Noch schlechter steht es um die Zustimmungswerte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Mit seiner Arbeit sind demnach 85 Prozent unzufrieden und nur 14 Prozent zufrieden. Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) schneidet in Sachen Zufriedenheit mit einem Wert von 18 Prozent etwas besser ab, doch auch seine Arbeit wird von 74 Prozent der Befragten negativ bewertet.

    Auch die Anhänger der Koalitionäre sind der Umfrage zufolge mehrheitlich unzufrieden mit der Regierungsarbeit: Im Falle von CDU/CSU sind 54 Prozent unzufrieden und 46 Prozent zufrieden, bei der SPD sind sogar 72 Prozent unzufrieden und lediglich 28 Prozent zufrieden. Zugrunde liegen dem "Trendbarometer" repräsentative Befragungen des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL Deutschland.

    Mit Reformen aus dem Umfragetief?

    Die schwarze-rote Koalition befindet sich seit geraumer Zeit im Umfragetief. Sie arbeitet derzeit an einer ganzen Reihe von Reformen. Am Freitag hatte sie ein Spargesetz für die gesetzlichen Krankenkassen und das sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz mit neuen Regeln für das Heizen durch Bundestag und Bundesrat gebracht.

    Zudem sollen Empfehlungen der Rentenkommission komplett umgesetzt werden. Auch auf ein Reformpaket mit steuerlichen Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen ab 2027 sowie zu Arbeit und Entbürokratisierung haben sich Union und SPD verständigt./trs/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Umfrage Große Mehrheit mit Bundesregierung unzufrieden Die Bundesregierung kann sich auch mit ihren verkündeten Reformvorhaben vorerst nicht aus dem anhaltenden Umfragetief befreien. Wie aus dem aktuellen "Trendbarometer" von RTL/ntv hervorgeht, sind 82 Prozent der Bundesbürger unzufrieden mit der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     