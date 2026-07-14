Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 80 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,04 % und einem Kurs von 64,60 auf Tradegate (14. Juli 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +13,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,31 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -22,06 %/+24,71 % bedeutet.