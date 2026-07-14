🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    AKTIE IM FOKUS 3

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec stürzt nach Gewinnwarnung auf Zehnjahrestief

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec stürzt im frühen Handel fast 36 Prozent
    • Jahresziele gesenkt Ebitda -70 bis -105 Mio
    • SDax minus 24,1 Prozent Schlusskurs bei 3,75 Euro
    AKTIE IM FOKUS 3 - Evotec stürzt nach Gewinnwarnung auf Zehnjahrestief
    Foto: pressfoto - freepik

    (neu: Schlusskurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec haben am Dienstag ein Kursdesaster erlebt. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel um fast 36 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2016 einbrechen. Schlussendlich stand im Kleinwerte-Index SDax ein Minus von 24,1 Prozent auf 3,75 Euro zu Buche.

    Evotec senkte wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich, wie der Wirkstoff-Entwickler am späten Montagabend mitteilte. So dürfte nun ein bereinigter operativer Verlust (Ebitda) zwischen minus 70 und minus 105 Millionen Euro anfallen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft. Der neue Ausblick liegt deutlich unter den durchschnittlichen Marktschätzungen.

    "Eine weitere erhebliche Gewinnwarnung", betitelte Jefferies-Analyst Charles Weston seine erste Einschätzung. Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse Evotec die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern.

    Auch Fynn Scherzler von Deutsche Bank Research sprach von einer großen Gewinnwarnung. Evotec habe dies mit Umsatzverschiebungen begründet, die unter anderem auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen seien. Obendrein würden die Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften geringer ausfallen und auch die erwartete Realisierung der Umsätze sei kleiner als gedacht.

    Scherzler bemängelte, dass die Gewinnwarnung nur vier Monate nach der Veröffentlichung der Prognose erfolge und ihr Ausmaß überraschend sei. Evotec sei zu abhängig von einer begrenzten Anzahl großer Verträge. Dieser herbe Rückschlag schüre Zweifel am Weg zur lang ersehnten Erholung der operativen Entwicklung von Evotec.

    Dessen Aktien sind im laufenden Jahr bereits um fast ein Drittel abgesackt, in den vergangenen zwölf Monaten haben sie sogar rund die Hälfte verloren. Im Jahr 2000 erreichten die Aktien vor dem Platzen der Dotcom-Blase noch ein Rekordhoch bei 101,95 Euro, danach ging es schrittweise bergab bis zu einem Allzeittief während der Finanzkrise im Jahr 2009 bei 0,54 Euro. Ende 2016 wuchs das Interesse an Evotec wieder spürbar und trieb die Aktien bis auf 45,83 Euro im Jahr 2021 nach oben. Mit dem Sturz auf ein Zehnjahrestief sind die Aktien jetzt aber zurück auf dem niedrigen Niveau, auf dem sie sich zwischen 2002 und 2016 überwiegend seitwärts bewegten./bek/niw/men/he

    Evotec

    -9,25 %
    -27,85 %
    -23,31 %
    -21,89 %
    -47,05 %
    -82,65 %
    -90,10 %
    -3,56 %
    -74,76 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
    Evotec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,49 % und einem Kurs von 3,738 auf Tradegate (14. Juli 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -27,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 665,19 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +166,81 %/+140,13 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Evotec, Kritik an Management und Prognosen sowie mögliche Vorab-Insiderverkäufe. Diskutiert werden verfehlte Umsatz- und Partnererlöse, gesenkte Analystenprognosen (RBC mit Kursziel 10 €) bei gleichzeitigem Anstieg des D&P-Basisgeschäfts, hohe Bewertungs- und Kursrisiken, spekulative Handelbarkeit der Aktie sowie Forderungen nach personellen Konsequenzen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 3 Evotec stürzt nach Gewinnwarnung auf Zehnjahrestief Die Aktien von Evotec haben am Dienstag ein Kursdesaster erlebt. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel um fast 36 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2016 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     