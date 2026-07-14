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    Aktien Europa Schluss

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    Überwiegend leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Märkte schlossen mit leichten Gewinnen
    • EuroStoxx 50 leicht im Plus, FTSE stärker, SMI im Minus
    • Gespannte Lage im Golf treibt Ölpreise und Unsicherheit
    Aktien Europa Schluss - Überwiegend leicht im Plus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag mehrheitlich mit leichten Gewinnen aus dem Markt gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 6.280,19 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,30 Prozent auf 10.529,39 Zähler. Dagegen sank der schweizerische SMI um 0,17 Prozent auf 14.241,77 Punkte.

    Im Anlegerfokus stand die angespannte Lage in der Golfregion und die weiter gestiegenen Ölpreise. Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat dieser in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Zudem ist die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft. "Die Straße von Hormus bleibt der Taktgeber für Ölpreis, Inflation und Börsen", fasste Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage zusammen

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    Unterdessen ist US-Präsident Donald Trump nur einen Tag nach der Ankündigung einer Gebühr für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus wieder von seiner Idee abgerückt. Nach "äußerst produktiven Gesprächen" mit namentlich nicht genannten Vertretern von Staaten im Nahen Osten habe er beschlossen, die Gebühr "durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

    Die Telekomwerte litten unter den Abgaben von Ericsson , die um fast 13 Prozent einknickten. Der Netzwerkausrüster hatte im zweiten Quartal auch wegen gestiegener Kosten weniger verdient. Nokia verloren 2,7 Prozent.

    Auch der Luxussektor musste Federn lassen. Auffallend schwach waren EssilorLuxottica mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte das Kursziel von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor mehreren Problemen.

    Zu den Gewinnern zählten dank der hohen Ölpreise dagegen die Aktien der Ölkonzerne. Auch mit den Stahlwerten ging es nach oben, die damit ihre jüngste Erholung fortsetzten. Sie profitierten erneut von protektionistischen Maßnahmen der Europäischen Union (EU) für Stahlimporte. Hinzu kamen steigende Stahlpreise in der EU. ArcelorMittal zogen um 1,2 Prozent an./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,35 % und einem Kurs von 8,908 auf Tradegate (14. Juli 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -3,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 58,14 Mrd..

    Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,14 %/-21,14 % bedeutet.





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