Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

(neu: Informationen zu Gesprächen rund um einen Kaufpreis von 40 Euro je Aktie.)

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreise wollte sich der MDax -Konzern allerdings nicht äußern. Bloomberg-Informationen zufolge dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie.

Von der Nachrichtenagentur hatte es am Nachmittag zuvor geheißen, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten als es bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse wert war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.