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    ROUNDUP 2

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    Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber bestätigt fortgeschrittene Gespräche in Berlin
    • Uber hält fast 37 Prozent Aktienzugriff laut Bericht
    • Aktie stieg auf 39,10 Euro nach Übernahmegerüchten
    ROUNDUP 2 - Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Informationen zu Gesprächen rund um einen Kaufpreis von 40 Euro je Aktie.)

    BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreise wollte sich der MDax -Konzern allerdings nicht äußern. Bloomberg-Informationen zufolge dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie.

    Von der Nachrichtenagentur hatte es am Nachmittag zuvor geheißen, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten als es bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse wert war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

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    Bevor der Bericht bekannt wurde, notierte die Delivery-Hero-Aktie bei knapp 37 Euro. Der Kurs sprang dann am Nachmittag hoch und schloss mit 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro. Nach der Bestätigung aus Berlin zog die Aktie nachbörslich um weitere 1,5 Prozent an. Uber will laut Bloomberg noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

    Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumenten gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte.

    Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten./men/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 32.053 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 128,24 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +74,44 %/+1.184,49 % bedeutet.





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