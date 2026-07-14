Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreise wollte sich der MDax -Konzern allerdings nicht äußern.

Von Bloomberg hatte es am Nachmittag zuvor geheißen, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten als es bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse wert war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Bevor der Bericht bekannt wurde, notierte die Aktie bei knapp 37 Euro. Der Kurs sprang dann am Nachmittag hoch und schloss mit 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro. Nach der Bestätigung aus Berlin zog die Aktie nachbörslich um weitere 1,5 Prozent an. Uber will den Bloomberg-Informationen zufolge noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.