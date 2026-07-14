🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX schließt nach US-Daten in der Gewinnzone

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX dreht ins Plus nach schwächerer US-Inflation
    • RBI stärkster ATX-Gewinner mit Plus von 4,7 Prozent
    • Flughafen Wien verzeichnet 5,9 Prozent Rückgang
    Aktien Wien Schluss - ATX schließt nach US-Daten in der Gewinnzone
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der ATX konnte seine anfänglichen Verluste nach überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten abschütteln und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,64 Prozent und 6.505,39 Punkten. Auch andere Börsen in Europa drehten nach den Zahlen am Nachmittag ins Plus.

    Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juni nur um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit mehr gerechnet. Die sogenannte Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel sank ebenfalls im vergangenen Monat - und zwar auf 2,6 Prozent, nach 2,9 Prozent im Mai.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbund Akt.(A)!
    Long
    54,46€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,69€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Daten stützen unsere Ansicht, dass die Inflation nachlässt und die US-Notenbank daher die Leitzinsen entgegen den Markterwartungen nicht anhebt", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer Reaktion auf die Zahlen. Vor den Daten hatten noch neue Eskalationen im Iran-Konflikt und dadurch ausgelöste Ölpreisanstiege an den Börsen Ängste vor höherer Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen geschürt.

    Die stärksten ATX-Gewinner waren nach einer Kurszielerhöhung die Aktien der RBI mit einem Plus von 4,7 Prozent. Gut nachgefragt waren auch VIG (plus 2,8 Prozent), Voestalpine (plus 1,7 Prozent) sowie die beiden Stromversorger EVN (plus 1,4 Prozent) und Verbund (plus 1,6 Prozent).

    Die größten ATX-Verlierer waren Strabag mit einem Minus von 1,9 Prozent. Ein Gericht im russischen Kaliningrad könnte am Mittwoch österreichischen Kernaktionären des Baukonzerns verbieten, sich im Ausland gegen milliardenschwere russische Schadenersatzurteile zugunsten des russischen Strabag-Aktionärs Rasperia Trading Limited zur Wehr zu setzen.

    Sehr schwach tendierten auch die Aktien des Airline-Caterers Do&Co und verloren 1,2 Prozent. Europaweit litten Aktien der Reise- und Luftfahrtbranche besonders deutlich unter den jüngsten Ölpreisanstiegen.

    Flughafen Wien legten nach Meldung von Passagierzahlen leicht um 0,4 Prozent zu. Der Airport verzeichnete im Juni einen Passagierrückgang von 5,9 Prozent auf 2.832.434 Reisende. "Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten", so der Flughafen. Die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe - Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice - erhöhte das Passagieraufkommen im Juni um 0,2 Prozent auf 4.039.311 Passagiere./mik/spa/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EVN Aktie

    Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 202 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EVN Aktie um +0,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,29 Mrd..

    EVN zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX schließt nach US-Daten in der Gewinnzone Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der ATX konnte seine anfänglichen Verluste nach überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten abschütteln und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,64 Prozent und 6.505,39 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     