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    Besonders beachtet!

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    Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 14.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Goldman Sachs Group Aktie bisher um +7,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 14.07.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

    Goldman Sachs Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Goldman Sachs Group. Mit einer Performance von +7,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Goldman Sachs Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 985,20, mit einem Plus von +7,05 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Goldman Sachs Group einen Gewinn von +29,95 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um +7,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Goldman Sachs Group eine positive Entwicklung von +30,66 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,12 %
    1 Monat +7,35 %
    3 Monate +29,95 %
    1 Jahr +64,31 %
    Stand: 14.07.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 295 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,11 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +1,41 %. Morgan Stanley notiert im Plus, mit +2,32 %. Bank of America legt um +1,45 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +3,50 %.

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    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    +7,35 %
    +7,14 %
    +6,08 %
    +30,63 %
    +64,22 %
    +236,22 %
    +210,31 %
    +587,68 %
    +1.478,88 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332
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