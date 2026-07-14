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    Russland attackiert weitere Frachter vor Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei zivile Frachter bei Odessa angegriffen
    • Kapitän eines Schiffes bei Odessa getötet
    • Moskau behauptet Transport militärischer Güter
    Russland attackiert weitere Frachter vor Odessa
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ODESSA (dpa-AFX) - Das russische Militär hat zwei weitere zivile Frachter bei der südukrainischen Hafenstadt Odessa im Schwarzen Meer angegriffen. "Infolge der Attacke kam der Kapitän eines der Schiffe ums Leben", teilte der Militärgouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Von elf Besatzungsmitgliedern seien drei verletzt worden. Die Schiffe sind demnach unter den Flaggen Tansanias und Liberias gefahren.

    Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte in einer Mitteilung bei Telegram Angriffe auf zwei Trockenfrachter, die auf dem Weg in den Hafen Odessa gewesen seien. Zudem seien weitere drei ankernde Frachter im Hafen mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Den russischen Angaben nach haben die Schiffe militärische Güter transportiert.

    In den vergangenen Tagen hat die Ukraine in ihrem seit Februar 2022 andauernden Abwehrkrieg Drohnenangriffe auf Tanker und Frachter vor allem im Asowschen Meer, einem Nebenmeer des Schwarzen Meeres, durchgeführt. Nach ukrainischen Angaben sind dabei bereits mehr als 100 Schiffe angegriffen worden. Russland weitete daraufhin seine Angriffe auf die ukrainische Hafeninfrastruktur und ukrainische Häfen anlaufenden Schiffe aus./ast/DP/men






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