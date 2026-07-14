Schaeffler stellt gestiegene Marge fürs Quartal in Aussicht
- Bereinigte Gewinnmarge leicht erhöht zur Mitte
- Umsatz stabil bei 5,92 Milliarden Euro im Quartal
- Freier Barmittelzufluss vor M&A moderat negativ
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent habe die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Dreimonatszeitraum zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax -Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf der Webseite mit. Der Umsatz sei im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für Unternehmenszu- und verkäufe sei moderat negativ ausgefallen. Die Aktie regte sich im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss kaum./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 32.058 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,97 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,34 %/-5,33 % bedeutet.
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Quelle: WO
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%
Mit diesen Innovationen denkt Schaeffler die E-Mobilität neu
Auf dem Schaeffler Automotive Symposium in Bühl zeigt der Zulieferer, woran die Autoindustrie gerade arbeitet: schnelleres Laden, effizientere E-Antriebe, bessere Batterien, neue Kühlkonzepte, Software-defined Vehicles, Vehicle-to-Grid – und sogar Bremsen, die nicht mehr rosten.