Schaeffler stellt gestiegene Marge fürs Quartal in Aussicht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 32.058 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,97 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,34 %/-5,33 % bedeutet.