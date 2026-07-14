Trump nimmt seine irre Hormus-Zoll-Idee zurück - jetzt sollen die Golfstaaten freiwillig in den USA investieren. Damit verteilt Trump das Fell des Bären, bevor er erlegt ist - und die Wahrscheinlichkeit, dass Trump seine Vorstellung umsetzen kann, tendiert gegen Null. Heute die Inflation niedriger - aber die Reaktion der Märkte hält sich in Grenzen, weil der Iran-Krieg mit seinem inflationären Potential wieder von vorne beginnt. Und IBM sendet eine Schockwelle durch den Software-Sektor: die Kunden von IBM fürchten weiter steigende Chip- und Arbeitsspeicher-Preise und halten sich daher bei Software zurück. Das ist ein schlechtes Omen für die Software-Branche, zeigt aber auch, wie extrem die Preise für KI-Assets gestiegen sind.

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Das Video "Trump rudert zurück, Inflation und IBM-Desaster als Warnsignal! " sehen Sie hier..