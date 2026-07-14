Das Ziel kommt dem DAX entgegen

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX eiert seitwärts um die 25K-Marke herum. Derweil kommt dem DAX mit der hellgrünen 0-b-Linie langsam sein Ziel entgegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25903 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25903; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25903), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153) und laufender grüner 2 bisher 23630 (lila A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila B/X bisher 25903 (mit roter W=25442, roter X=23943, roter Y bisher 25903) – 161er Maximalziel 26093, hellblaue Fibos –, lila C/Y bisher 24771 unterhalb 61er Ziel 24962 – braune Fibos – aber noch oberhalb der hellgrünen 0-b-Linie – derzeit bei 2436x). Ein Abschluss der lila Y?/grünen 2? bei 23943 (lila A/W=23630, lila X?=25442, lila Y?=23943) scheint noch nicht erfolgt zu sein.Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote Alt: B/X (bisher 25903) hat auf der Oberseite noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die eventuell laufende rote Alt: C/Y bzw. lila Alt: 2 (bisher 24771) kann auf der Unterseite bis 17019 fallen (grauer Pfad).DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.