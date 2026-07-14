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    Besonders beachtet!

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    GE Healthcare Technologies Aktie bricht massiv ein - 14.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GE Healthcare Technologies Aktie bisher Verluste von -7,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GE Healthcare Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GE Healthcare Technologies Aktie bricht massiv ein - 14.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

    GE Healthcare Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.07.2026

    Die GE Healthcare Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,43 % auf 53,27. Damit verliert die Aktie -4,28  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der GE Healthcare Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei GE Healthcare Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,96 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um -6,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GE Healthcare Technologies -23,99 % verloren.

    Während GE Healthcare Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,26 %.

    GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,18 %
    1 Monat -5,70 %
    3 Monate -14,96 %
    1 Jahr -16,73 %
    Stand: 14.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

    Es gibt 455 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.07. - US Tech 100 stark +0,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Healthcare Technologies

    -7,18 %
    -7,24 %
    -5,88 %
    -14,32 %
    -16,70 %
    -26,03 %
    -4,19 %
    ISIN:US36266G1076WKN:A3D3G6
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