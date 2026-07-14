Börsen Update USA - 14.07. - US Tech 100 stark +1,26 %

Der Dow Jones steht bei 52.432,53 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +7,11 %, NVIDIA +3,41 %, Boeing +0,99 %, JPMorgan Chase +0,53 %, Walt Disney +0,22 %

Flop-Werte: IBM -24,95 %, Merck & Co -2,84 %, Johnson & Johnson -1,99 %, Travelers Companies -1,93 %, Cisco Systems -1,92 %

Der US Tech 100 steht bei 29.658,68 PKT und gewinnt bisher +1,26 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +10,23 %, Monolithic Power Systems +7,64 %, SanDisk Corporation +7,56 %, Palo Alto Networks +6,51 %, Lumentum Holdings +6,12 %

Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -7,43 %, Nebius Group Registered (A) -7,35 %, Intuitive Surgical -6,68 %, Arm Holdings -4,97 %, CoreWeave Registered (A) -4,57 %

Der S&P 500 steht bei 7.547,97 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +10,23 %, Monolithic Power Systems +7,64 %, Dell Technologies Registered (C) +7,58 %, SanDisk Corporation +7,56 %, Goldman Sachs Group +7,11 %

Flop-Werte: IBM -24,95 %, HCA Healthcare -8,71 %, GE Healthcare Technologies -7,43 %, Biogen -6,74 %, Intuitive Surgical -6,68 %

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