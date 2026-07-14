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    IT-Dienstleister Nagarro

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    Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest

    Für Sie zusammengefasst
    • BaFin stellt Fehler im Nagarro Abschlussbericht 2022
    • Fehler bei Umsatzerfassung, Segmentierung und Erwerb
    • Nagarro widerspricht OLG stoppt Antrag kein Betrug
    IT-Dienstleister Nagarro - Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim IT-Dienstleister Nagarro hat die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Das teilte der SDax -Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Die Aufsicht habe dem Konzern am 10. Juni die Fehlerhaftigkeit im Rahmen einer stichprobenartigen Bilanzkontrolle mitgeteilt. Demnach seien der Konzernabschluss sowie der Lagebericht betroffen. Im Wesentlichen gehe es um die Aufzeichnung, Erfassung und geografische Aufschlüsselung von Umsatzerlösen sowie die erstmalige bilanzielle Erfassung von Unternehmenserwerben. Hinzu kämen die Beschreibung des Geschäftsmodells und die Risikoberichterstattung im Lagebericht. Die Aktie gab nachbörslich um 0,8 Prozent nach.

    Nagarro ist der Auffassung, dass die Berichte keine im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wesentlichen Fehler aufweisen und legte Widerspruch ein. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hieß es vom Unternehmen.

    Etwaige bestandskräftige Fehlerfeststellungen hätten nach Information der Gesellschaft keine Auswirkungen auf spätere Konzernabschlüsse oder zusammengefasste Lageberichte, hieß es. Zudem habe die Gesellschaft nach externen Vorwürfen aus der Vergangenheit bezüglich Betrugs bereits eine unabhängige Untersuchung von Vorwürfe beauftragt. Keine der in früheren Medienberichterstattungen oder Kommentaren von Leerverkäufern vorgebrachten Behauptungen habe sich als begründet erwiesen, es seien auch keine Hinweise auf Betrug oder ein Fehlverhalten gefunden worden, so Nagarro./men/he

    Nagarro

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    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 18.170 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +107,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,33 %/+18,27 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahme von Nagarro durch Persistent Systems, die Finanzierung/Garantien und den Angebotspreis (ca. EUR 81/Verkauf an Großaktionär) sowie den anhaltenden Kursabschlag von rund 5–6 EUR. Thematisiert werden erhöhte Bankbeteiligungen (JP Morgan, Morgan Stanley, Collar/Equity-Swap), Namensaktien-Transparenz, nötige regulatorische Freigaben (EU, Q4 2026/Q1 2027), Squeeze-out-Potenzial und Unsicherheit bei Derivaten/Preisbildung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nagarro eingestellt.

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    dpa-AFX
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