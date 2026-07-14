Aktien New York
Dow etwas tiefer - IBM mit Kurseinbruch
- IBM-Papiere stürzen über 25 Prozent und drücken Dow
- Nasdaq erholt sich, Nasdaq 100 gewinnt 1,4 Prozent
- US-Banken profitieren, JPMorgan meldet Rekordgewinn
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag vor allem aufgrund eines Kurseinbruchs von IBM etwas nachgegeben. Dagegen erholten sich die Technologiewerte an der Nasdaq von ihren klaren Vortagesverlusten. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren.
Der Dow notierte zuletzt 0,1 Prozent tiefer bei 52.437 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,5 Prozent auf 7.550 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 1,4 Prozent auf 29.661 Punkte.
Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat dieser in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Zudem ist die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft.
Unterdessen ist US-Präsident Donald Trump nur einen Tag nach der Ankündigung einer Gebühr für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus wieder von seiner Idee abgerückt. Nach "äußerst produktiven Gesprächen" mit namentlich nicht genannten Vertretern von Staaten im Nahen Osten habe er beschlossen, die Gebühr "durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna belasteten nicht nur massiv den Aktienkurs des IT-Urgesteins, sondern auch die gesamte Branche. Die IBM-Papiere brachen um mehr als 25 Prozent ein, was dem höchsten Tagesverlust aller Zeiten für die Aktien entsprach. Das Kursminus seit Jahresbeginn beträgt knapp 27 Prozent.
Verluste verbuchten zudem Salesforce (minus 1,0 Prozent), Adobe (minus 4,0 Prozent), Accenture (minus 1,9 Prozent) und Microsoft (minus 0,9 Prozent).
Der Bankensektor profitierte von überwiegend positiv aufgenommenen Zahlen. Überraschend hohe Einnahmen aus Zinsen und Wertpapierhandel brachten den großen Geldhäusern der USA im zweiten Quartal unerwartet viel Gewinn. Das größte Institut JPMorgan Chase erzielte dank seiner Beteiligung am Kreditkartenanbieter Visa sogar den höchsten Quartalsgewinn der Geschichte. Auch bei Goldman Sachs , Wells Fargo und Bank of America ging es überraschend stark aufwärts.
Die JPMorgan-Aktie gewann zuletzt 1,0 Prozent, nachdem sie erst vor Kurzem ein Rekordhoch erklommen hatte. Für das Papier von Goldman Sachs ging es an der Spitze des Dow sogar um 7,7 Prozent nach oben. Die Papiere von Bank of America gewannen 0,9 Prozent. Die Anteilscheine von Wells Fargo drehten dagegen ins Minus und verloren zuletzt 3,2 Prozent. Auch die Kennziffern der Citigroup fielen deutlich stärker aus als von Experten gedacht. Allerdings sackte die Aktie im Zuge der folgenden Analystenkonferenz deutlich ab und notierte zuletzt 5,8 Prozent im Minus. Experten zufolge hatte die Unternehmensführung Stellenstreichungen und zusätzliche Investitionen angekündigt. Dies könnte im Jahresverlauf die Kosten steigen lassen.
Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber befindet sich mittlerweile in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit dem deutschen Essenslieferanten Delivery Hero , wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Die Amerikaner wollten das Unternehmen dabei spürbar höher bewerten als es zuletzt an der Börse wert war, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Uber wolle noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen. Die Uber-Aktien verloren 3,5 Prozent./edh/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 193,5 auf Tradegate (14. Juli 2026, 20:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,25 %/+89,80 % bedeutet.
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Hallo linkshaender
Die heissen Tage der letzten Woche haben bei vielen Menschen den Wunsch verstärkt, eine Klimaanlage zu installieren. Selbst die Grünen fordern inzwischen mehr Klimaanlagen. Perspektivisch wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahren noch wärmer – wodurch noch mehr Menschen Klimaanlagen kaufen werden.
Wir wollen heute Klimanlagen anschauen, die für private Wohnungen, Häuser oder kleine Büros geeignet sind. Es gibt noch Großanlagen, für Krankenhäuser, Kühlhäuser oder Reinräume, das machen wir das beim nächsten Mal.
Der ADAC hat vor kurzem Klimaanlagen getestet [1].
Es gibt Split-Klimaanlagen, bei denen der Kompressor außen und das Auslassgerät innen installiert werden. Diese Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Daneben gibt es noch mobile Klimageräte, die keine Installation benötigen, sondern einfach im Innenraum aufgestellt werden. Das ist physikalisch weniger effizient.
Am 03 Juli wurden Klimaanlagen dann auch im Poadcast „Ohne Aktien wird schwer“ besprochen. Ich kann das leider nicht verlinken – wer mag – einfach mal bei Spotify suchen.
Dort wurde gesagt, dass in den USA ca 90% der Haushalte eine Klimaanlage haben, in Europa 20%, Deuthland sogar nur 3%
Der Bedarf kommt hier von gewerblichen Kunden, Schulen, Kliniken, Unternehmen. Besprochen wurde hier Trane Technology. Wichtig ist hier insbesondere auch das Seroce Geschäft.
Besprochen wurde auch Beiref. In den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie eher seitwaerts bewegt. Das Wachstum kam seither im Wesentlichen aus Zukaeufen. Sie sinf im Wesentlichen Grosshaendler und haben 10 % Umsatz mit eigenen Produkten.
Heute schauen wir erstmal die kleinen Anlagen für zu Hause an.
Competitor Landscape
Ich würde auf Anbieter fokussieren, die in Europa (Deutschland) anbieten, da hierzulande noch wenige Menschen eine Klimaanlage haben. Wenn die Sommer immer wärmer werden, dürfte hierzulande ein gutes Potential bestehen.
·Midea Group (0300)
·Mitsubishi Electric (6503)
·Hisense Home Appliances Group (0921)
·LG Electronics (066570)
·Panasonic Holdings (6752)
Daikin
Ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 15.5 % bei Luft-Wasser Wärmepumpen und 18 – 20 % bei Klimaanlagen. Allerdings ist diese Markstellung bereits eingepreist und deshalb liegt Daikin auch schon bei einem P/E von 25.
LG
Ist ein aufstrebender Konkurrent, der ebenfalls eine starke Marktstellung bei Klimanlagen in Europa hat. Allerdings kann ich leider nicht direkt in Korea kaufen, daher lass ich die nur zum Vergleich mitlaufen
Mitsubishi Electric
Ist ein Premiumhersteller bei fest-verrohrten Wärmepumpen. Klimaanlagen stellen einen eher kleineren Teil des Produktportfolios dar.
Die chinesischen Anbieter sind günstiger, aber noch nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau wir die japanischen/koreanischen Anbieter. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Anbieter auch deutlich günstiger im Preis – bei P/E 13 – 15. Und auch hier könnten die chinesischen Anbieter langsam den Markt aufrollen.
Business Performance
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
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Revenue-Growth historic
Financial Stability
Share Performance
Im 5-Jahreschart liegt Mitsubish (290%) Panasonic (238 %) an die Spitze geschoben, vor Hisense (113%) und Midea (38%)
Valuation
Die beiden japanischen Qualitätsproduzenten Daikin und Mitsubishi liegen dann leider auch in der Bewertung ganz vorn..
Summary
Naheliegend sind natürlich die beiden Qualitätsproduzenten, Daikin und Mitsubishi – allerdings eben auch mit einer hohen Bewertung. Von den Verkaufszahlen her interessant finde ich Midea. Ich denke, hier gibt es noch eine Wachstumschance. Panasonic habe ich jetzt weniger genau angeschaut, da die Klimaanlagen einen kleineren Teil des Umsatzes ausmachen und ich Panasonic eh schon im Depot habe. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich Panasonic mit den heutigen Multiples wahrscheinlich nicht ausgewählt hätte... und eigentlich ist es doch ganz nett gelaufen.
Was denkt Ihr?
Meine Zahlen fehlen noch, hier sind sie nun...
Für das Q2/2026 sind bei mir folgende Divis eingegangen:
A. Couche-Tard, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, Spark NZ, Dt. Telekom, Dt. Post, E.ON, GSK, Altria, HSBC, MDLZ, Diageo, BBD pref., Pelikan Holding, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Haleon, Unilever, Shell, IP, PepsiCo, Primerica und XTrackers Euro Divi (DBX1D3)XTrackers Euro Divi (DBX1D3)
Zusammen 4298,74 Euro netto. Darin ist jedoch eine Liquidation-Schlussauschüttung von CCP AG enthalten.
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Folgende Länder befinden sich in meinen Depots:
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
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Was gibt es neues bei mir?
- Mein Sparpläne (DBX1D3, MDLZ) laufen weiter, Diageo plc wurde zu Gunsten von MDLZ gestoppt.
- 3M Spin-off Solventum Corp. zahlt nach wie vor keine Divis, wird aber vorerst weiter gehalten.
- Die CCP AG i.L. hat die Liquidation-Schlussauschüttung ausgezahlt und wird bald aus dem Handelsregister gelöscht.
- Verkäufe: Südzucker AG
- Käufe: Pentair, APA Group, PepsiCo, IP, Spark NZ, Orca Energy, Cemig S/A