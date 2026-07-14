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    US-Kreise

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    Haben heute neue Angriffe auf Iran durchgeführt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär setzte auch am Dienstag Luftangriffe fort
    • US-Streitkräfte griffen mehrere militärische Ziele an
    • Trump beendete die Waffenruhe und kündigte Angriffe an
    US-Kreise - Haben heute neue Angriffe auf Iran durchgeführt
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat seine Angriffe auf den Iran US-Kreisen zufolge auch an diesem Dienstag fortgesetzt. Die Streitkräfte hätten dabei einige militärische Ziele in dem Land ins Visier genommen, "um aufkommende Bedrohungen zu beseitigen", teilte ein US-Beamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Angaben dazu - etwa zur Dauer der Angriffe und ob diese noch laufen oder bereits beendet sind - machte er nicht.

    Der Sender ABC News berichtete am frühen Nachmittag (US-Ortsküstenzeit) unter Berufung auf einen US-Beamten, dass US-Streitkräfte derzeit Luftangriffe im Iran durchführten. Demnach sind die Angriffe bereits seit einigen Stunden im Gange.

    US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe mit dem Iran vergangene Woche für beendet erklärt und bereits am Montag weitere harte Angriffe auf den Iran auch für Dienstag angekündigt./fsp/DP/he






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