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    Bericht

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    Keine Beeinträchtigung des Wassers durch Tesla-Werk

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla Werk Grünheide belastet Grundwasser nicht
    • Unfälle 2025 schnell behoben kein Grundwasserschaden
    • Produktion steigt auf 7500 Fahrzeuge pro Woche
    Bericht - Keine Beeinträchtigung des Wassers durch Tesla-Werk
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die europaweit einzige Elektroautofabrik des US-Unternehmens Tesla in Grünheide bei Berlin führt nach einem aktuellen Bericht nicht zu einer Belastung des Grundwassers. Es sei im Jahr 2025 zwar zu Unfällen auf dem Gelände gekommen, dem sei aber mit unverzüglichen Sofortmaßnahmen begegnet worden, heißt es im "Monitoringbericht Schutzgut Grundwasser" 2025, der dem "Tagesspiegel" und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Es kam zu keinen detektierbaren Zutritten von Schadstoffen in das Grundwasser."

    Im vergangenen Jahr sei es "zu keinen Havarien oder Vorfällen mit wasserrechtlicher Relevanz" gekommen, die Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Einzelne beschränkte Anomalien - Abweichungen von der Norm - führten zu keinen nachhaltigen Überschreitungen von Schwellen- oder Grenzwerten, heißt es weiter.

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    So kam es am 6. Februar 2025 demnach zum Brand eines Radladers, am 28. Februar trat Öl auf einer Baustraße aus. Nach hohen Niederschlagsmengen im Juli 2025 sei ein sprunghafter vergleichsweise hoher Anstieg an Messstellen im Umfeld der Sickerwasserbecken festgestellt worden. Das Werk in Grünheide liegt zum Teil in einem Wasserschutzgebiet. Deshalb haben Umweltschützer und Anwohner Bedenken.

    Bericht: Keine Handlungserfordernis

    In dem Prüfbericht sind einzelne Werte mit erhöhten Konzentrationen aufgeführt. Die Prüfer sehen aber keine Notwendigkeit für Maßnahmen: "Mit Blick auf die Grundwasserdynamik und -beschaffenheit ergibt sich gegenwärtig kein konzeptionelles Handlungserfordernis", heißt es in den Handlungsempfehlungen.

    Das Unternehmen Fugro erstellt den Bericht für die Tesla Manufacturing Brandenburg SE. Nach den Anforderungen der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree soll die Prüfung potenzielle Veränderungen des Grundwassers berücksichtigen.

    Der US-Elektroautobauer will seine Produktion in Grünheide hochfahren. Das Unternehmen hatte angekündigt, nach einer Steigerung im Sommer solle ab Oktober mit der Steigerung des Produktionsvolumens um erneut ein Fünftel auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche begonnen werden. Tesla plant auch mehr Beschäftigte für die Batteriezellfertigung. Insgesamt sollen 3.500 Arbeitsplätze neu entstehen. Zuletzt arbeiteten 10.700 Menschen im Werk./vr/DP/he

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 347,3 auf Tradegate (14. Juli 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 470,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +15,19 %/+43,99 % bedeutet.





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