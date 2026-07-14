RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Mai und zum Vorjahr moderat gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine Entwicklung, die er als insgesamt positiv für die Dynamik der Aktie werte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 191,1EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
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