Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
IBM
Tagesperformance: -24,32 %
Tagesperformance: -24,32 %
Platz 1
Performance 1M: -20,39 %
Performance 1M: -20,39 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +7,83 %
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 2
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 3
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Merck & Co
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 4
Performance 1M: +2,74 %
Performance 1M: +2,74 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 5
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 6
Performance 1M: +6,86 %
Performance 1M: +6,86 %
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte