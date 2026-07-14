Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +11,16 %
Tagesperformance: +11,16 %
Platz 1
Performance 1M: +24,63 %
Performance 1M: +24,63 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -6,83 %
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 2
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,77 %
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 3
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +6,43 %
Tagesperformance: +6,43 %
Platz 4
Performance 1M: +27,96 %
Performance 1M: +27,96 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 5
Performance 1M: -10,43 %
Performance 1M: -10,43 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 6
Performance 1M: -10,82 %
Performance 1M: -10,82 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 7
Performance 1M: -27,13 %
Performance 1M: -27,13 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -5,72 %
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 8
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,66 %
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 9
Performance 1M: -21,01 %
Performance 1M: -21,01 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +5,43 %
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 10
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 11
Performance 1M: +1,58 %
Performance 1M: +1,58 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 12
Performance 1M: -1,18 %
Performance 1M: -1,18 %
Adobe
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 13
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 14
Performance 1M: -21,36 %
Performance 1M: -21,36 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 15
Performance 1M: -4,60 %
Performance 1M: -4,60 %
Intel
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 16
Performance 1M: -13,54 %
Performance 1M: -13,54 %
Qualcomm
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 17
Performance 1M: -13,71 %
Performance 1M: -13,71 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 18
Performance 1M: +5,57 %
Performance 1M: +5,57 %
Palantir
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 19
Performance 1M: +3,40 %
Performance 1M: +3,40 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,33 %
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 20
Performance 1M: +6,38 %
Performance 1M: +6,38 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 21
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 22
Performance 1M: +17,20 %
Performance 1M: +17,20 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 23
Performance 1M: +6,13 %
Performance 1M: +6,13 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 24
Performance 1M: -2,37 %
Performance 1M: -2,37 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 25
Performance 1M: +15,35 %
Performance 1M: +15,35 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 26
Performance 1M: -7,92 %
Performance 1M: -7,92 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 27
Performance 1M: +14,48 %
Performance 1M: +14,48 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 28
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 29
Performance 1M: -10,80 %
Performance 1M: -10,80 %
Intuit
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 30
Performance 1M: +3,68 %
Performance 1M: +3,68 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 31
Performance 1M: -6,79 %
Performance 1M: -6,79 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 32
Performance 1M: -3,93 %
Performance 1M: -3,93 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 33
Performance 1M: -1,32 %
Performance 1M: -1,32 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 34
Performance 1M: -1,23 %
Performance 1M: -1,23 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 35
Performance 1M: -2,39 %
Performance 1M: -2,39 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 36
Performance 1M: -21,05 %
Performance 1M: -21,05 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 37
Performance 1M: +9,95 %
Performance 1M: +9,95 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 38
Performance 1M: -4,84 %
Performance 1M: -4,84 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 39
Performance 1M: -3,72 %
Performance 1M: -3,72 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 40
Performance 1M: +11,48 %
Performance 1M: +11,48 %
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