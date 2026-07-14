Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
IBM
Tagesperformance: -24,67 %
Tagesperformance: -24,67 %
Platz 1
Performance 1M: -20,39 %
Performance 1M: -20,39 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +11,18 %
Tagesperformance: +11,18 %
Platz 2
Performance 1M: +24,63 %
Performance 1M: +24,63 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -9,06 %
Tagesperformance: -9,06 %
Platz 3
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
Biogen
Tagesperformance: -9,02 %
Tagesperformance: -9,02 %
Platz 4
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +8,13 %
Tagesperformance: +8,13 %
Platz 5
Performance 1M: +8,41 %
Performance 1M: +8,41 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +7,73 %
Tagesperformance: +7,73 %
Platz 6
Performance 1M: +12,26 %
Performance 1M: +12,26 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,99 %
Tagesperformance: -6,99 %
Platz 7
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -6,87 %
Tagesperformance: -6,87 %
Platz 8
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 9
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 10
Performance 1M: +27,96 %
Performance 1M: +27,96 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,25 %
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 11
Performance 1M: -10,82 %
Performance 1M: -10,82 %
Stryker
Tagesperformance: -6,20 %
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 12
Performance 1M: -0,06 %
Performance 1M: -0,06 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 13
Performance 1M: -10,43 %
Performance 1M: -10,43 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 14
Performance 1M: +17,81 %
Performance 1M: +17,81 %
Gartner
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 15
Performance 1M: -7,53 %
Performance 1M: -7,53 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +5,64 %
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 16
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
NetApp
Tagesperformance: +5,53 %
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 17
Performance 1M: +9,20 %
Performance 1M: +9,20 %
Citigroup
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 18
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
Medtronic
Tagesperformance: -5,34 %
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 19
Performance 1M: +0,03 %
Performance 1M: +0,03 %
ServiceNow
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 20
Performance 1M: +4,77 %
Performance 1M: +4,77 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 21
Performance 1M: +1,58 %
Performance 1M: +1,58 %
Baxter International
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 22
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 23
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 24
Performance 1M: -8,30 %
Performance 1M: -8,30 %
STERIS
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 25
Performance 1M: +2,42 %
Performance 1M: +2,42 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 26
Performance 1M: -15,65 %
Performance 1M: -15,65 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 27
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
Adobe
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 28
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
Intel
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 29
Performance 1M: -13,54 %
Performance 1M: -13,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum ist Intel gemischt eingeschätzt: Optimisten sehen Turnaround-Beschleunigung, angehobene Jahresprognose und Fortschritte bei Foundry sowie potenziellen Margen-Wendepunkt. Pessimisten warnen vor Überbewertung. Technisch/fundamental werden Kursbewegungen als Auf- und Abwärtszüge beschrieben. Die 14-Tage-Veränderung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten (Berichte nennen ca. 94 € bis über 120 €). Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 30
Performance 1M: -1,18 %
Performance 1M: -1,18 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 31
Performance 1M: -4,60 %
Performance 1M: -4,60 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 32
Performance 1M: -6,26 %
Performance 1M: -6,26 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 33
Performance 1M: +4,06 %
Performance 1M: +4,06 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 34
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 35
Performance 1M: -18,68 %
Performance 1M: -18,68 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 36
Performance 1M: +17,20 %
Performance 1M: +17,20 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 37
Performance 1M: -7,92 %
Performance 1M: -7,92 %
Palantir
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 38
Performance 1M: +3,40 %
Performance 1M: +3,40 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 39
Performance 1M: -10,80 %
Performance 1M: -10,80 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 40
Performance 1M: +5,89 %
Performance 1M: +5,89 %
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