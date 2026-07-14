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    Schwester von US-Senator Graham als Nachfolgerin vereidigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Darline Graham Nordone als Senatorin vereidigt
    • Keine politische Vergangenheit und kaum bekannt
    • Gouverneur berief sie bis Jan 2027 als Nachfolgerin
    Schwester von US-Senator Graham als Nachfolgerin vereidigt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die jüngere Schwester des überraschend gestorbenen US-Senators Lindsey Graham hat dessen Amtsgeschäfte übernommen. Darline Graham Nordone wurde im US-Parlament als Senatorin für South Carolina vereidigt. Politisch ist sie bislang nicht in Erscheinung getreten.

    Die "Washington Post" schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.

    Die Amtszeit des gestorbenen Senators und Trump-Verbündeten endet im Januar 2027, bis dahin übernimmt Darline Graham Nordone - also mehrere Monate. Über die darauffolgende Amtsperiode für den Senatorenposten wird bei den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November abgestimmt. Lindsey Graham war eigentlich als republikanischer Kandidat schon gesetzt gewesen. Ein neuer Kandidat steht noch nicht fest.

    Am Wochenende war der Trump-Verbündete Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Sein Büro hatte mitgeteilt, dass er an den Folgen einer Gefäßerkrankung starb.

    Gemäß der Gesetzeslage im Bundesstaat South Carolina darf im Todesfall eines Senators der Gouverneur eine Nachfolge festlegen.

    Was die Geschwister verbindet

    Mit der Bestätigung von Graham Nordone wird der Bundesstaat South Carolina erstmals durch eine Senatorin repräsentiert.

    Medienberichten zufolge hatten die beiden Geschwister ihre Eltern binnen weniger Monate verloren. Nach dem Krebstod ihrer Mutter 1976 starb der Vater 15 Monate später an einem Herzinfarkt, wie die "New York Times" und die "Washington Post" berichteten. Damals war Graham Nordone 13 Jahre alt, ihr Bruder Lindsey stand mit Anfang 20 am Beginn seines Jurastudiums. "Lindsey nahm mich in den Arm und versprach mir, dass er immer für mich da sein und sich immer um mich kümmern würde", sagte sie 2015 dem US-Radiosender NPR.

    Der spätere Senator entschied sich laut Medienberichten dann dazu, die Vormundschaft für seine Schwester zu übernehmen und sie zudem zu adoptieren, damit Graham Nordone während seiner Militärdienstes sozial abgesichert ist. "Er ist so etwas wie Bruder, Vater und Mutter in einer Person", zitierte sie die "New York Times" 2015.

    Graham Nordone begann ihre Karriere als Optikerin, bevor sie unterschiedliche Jobs an der Clemson University in South Carolina und dem Arbeitsministerium des Bundesstaates annahm. Fox News zufolge blickt sie auf mehr als 28 Jahre Berufserfahrung in Führungspositionen für den Bundesstaat zurück und arbeitet als Kommissarin einer Blindenbehörde./ngu/DP/he







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