JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal entsprächen ihren Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 8,44EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,45
Kursziel alt: 10,45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,45
Kursziel alt: 10,45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte