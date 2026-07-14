ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
- RBC belässt Einstufung Outperform und Ziel 275 USD
- Auslieferungen im Juni moderat gestiegen gegenüber Mai
- Studie von Ken Herbert veröffentlicht 14.07.2026
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Mai und zum Vorjahr moderat gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine Entwicklung, die er als insgesamt positiv für die Dynamik der Aktie werte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 191,1 auf Tradegate (14. Juli 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -6,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 149,96 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +44,60 %/+55,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 275 US-Dollar