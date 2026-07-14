JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/-5,44 % bedeutet.