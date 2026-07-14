ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro
- JPMorgan hält Schaeffler Rating Neutral bei 10 Euro
- Management betont Erholung der Preise bei Herstellern
- Interesse an humanoiden Anwendungen und Ausblick
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Management habe die anhaltende Erholung der Preise bei den Autoherstellern, das fortgesetzte Interesse an Produkten für humanoide Anwendungen sowie den Fokus auf den Hochlauf neuer Geschäftsbereiche in diesem Segment hervorgehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick des Autozulieferers für das Gesamtjahr sollte positiv bleiben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/-5,44 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Quelle: WO
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%
Mit diesen Innovationen denkt Schaeffler die E-Mobilität neu
Auf dem Schaeffler Automotive Symposium in Bühl zeigt der Zulieferer, woran die Autoindustrie gerade arbeitet: schnelleres Laden, effizientere E-Antriebe, bessere Batterien, neue Kühlkonzepte, Software-defined Vehicles, Vehicle-to-Grid – und sogar Bremsen, die nicht mehr rosten.