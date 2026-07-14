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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hält Schaeffler Rating Neutral bei 10 Euro
    • Management betont Erholung der Preise bei Herstellern
    • Interesse an humanoiden Anwendungen und Ausblick
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Management habe die anhaltende Erholung der Preise bei den Autoherstellern, das fortgesetzte Interesse an Produkten für humanoide Anwendungen sowie den Fokus auf den Hochlauf neuer Geschäftsbereiche in diesem Segment hervorgehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick des Autozulieferers für das Gesamtjahr sollte positiv bleiben./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 18:09 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/-5,44 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 10 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00, was eine Steigerung von +19,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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