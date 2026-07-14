RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 45,05 auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,40 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +15,38 %/+55,31 % bedeutet.