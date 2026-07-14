ANALYSE-FLASH
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro
- RBC belässt Mercedes-Benz bei Sector Perform
- Kursziel 56 Euro bleibt nach Analystentreffen
- Profitabilität und Free Cashflow besser erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Profitabilität und der Free Cashflow des Autobauers dürften besser als bislang vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 45,05 auf Tradegate (14. Juli 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,40 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +15,38 %/+55,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Nicht nur Mercedes, ALLE dt. Automarken haben widerstandslos ihren technologischen Vorsprung und ihren Imagevorsprung aufgegeben und stehen jetzt mit leeren Händen da. Erst die Ampel, jetzt SchwarzRot hat D deindustrialisiert, Energiekosten durch die Energiewende unbezahlbar gemacht und unser Steuergeld statt in D zu investieren , in der Welt verschwendet (UA, EU, WHO, UN, etc).
Und immer noch wählen die Deutschen weiter ihren Untergang ...