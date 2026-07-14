Nebius Group Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,64 % - 14.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nebius Group Registered (A) Aktie. Sie fällt um -7,64 % auf 169,61€. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 169,61€, mit einem Minus von -7,64 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,44 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -0,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nebius Group Registered (A) um +143,09 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,77 % 1 Monat -12,43 % 3 Monate +32,44 % 1 Jahr +366,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 14.07.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Short-Positionen (Short Float ~25–31%, 51–61 Mio. Aktien, Days to Cover ~2,7–4,7) und damit Short‑Squeeze-Risiko; starke Fundamentaldaten wie Großaufträge (u.a. Deal mit Microsoft, >$1 Mrd. Verkauf an Reflection AI), neue Rechenzentren und schnell wachsende Kunden; zugleich Kursrückgang, Chart-/Insider‑Signale und Sorgen wegen Rechenzentrums‑Moratorium (NY) — Diskussion um möglichen Boden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,58 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.