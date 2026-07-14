JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Sparte Customer & Products dürfte ein deutlich höheres operatives Ergebnis (Ebit) verzeichnet haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 6,042EUR auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte