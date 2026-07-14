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    Der nächste Börsentest kommt

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    Ölrisiko trifft Berichtssaison: Wird Netflix zum Stimmungskiller?

    Der Ölpreis springt. Hormus wird zum Risiko und trotzdem läuft die Berichtssaison stark an. Jetzt steht Netflix im Fokus: Gute Zahlen allein könnten diesmal nicht reichen.

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    Der nächste Börsentest kommt - Ölrisiko trifft Berichtssaison: Wird Netflix zum Stimmungskiller?
    Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    An den Börsen prallen derzeit zwei Entwicklungen aufeinander. Die Eskalation an der Straße von Hormus treibt den Ölpreis nach oben. Gleichzeitig läuft der Start Berichtssaison für das zweite Quartal 2026 in den Vereinigten Staaten stark. Für Anleger wird nun Netflix zum wichtigen Test.

    Brent-Rohöl stieg zeitweise auf mehr als 86 US-Dollar je Barrel. Das war der höchste Stand seit rund vier Wochen. Auslöser ist die neue Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. US-Präsident Donald Trump hat die Seeblockade gegen iranische Schiffe wieder aktiviert. Zudem sollen nicht iranische Schiffe für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus 20 Prozent ihres Ladungswertes an die Vereinigten Staaten zahlen. Wie das umgesetzt werden soll, ist noch offen.

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    Die Meerenge ist für den globalen Energiehandel entscheidend. Vor dem Konflikt liefen dort rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen entlang. Die Zahl der kommerziellen Durchfahrten ist bereits deutlich gesunken. Alternative Pipelines können Ausfälle nur teilweise auffangen.

    Bleiben die Störungen bestehen, sehen Analysten den Ölpreis zunächst zwischen 85 und 90 US-Dollar. Bei einer längeren Blockade wären auch höhere Preise möglich. Höhere Ölpreise könnten die Inflation anheizen und Zinssenkungen erschweren.

    Gleichzeitig liefert die Berichtssaison Rückenwind

    Für das zweite Quartal wird beim S&P 500 laut FactSet derzeit ein Gewinnwachstum von 23,6 Prozent erwartet. Historisch fallen die endgültigen Zahlen oft besser aus. In 37 der vergangenen 40 Quartale übertraf das tatsächliche Gewinnwachstum die ursprünglichen Schätzungen.

    In den vergangenen zehn Jahren verbesserte sich die Wachstumsrate während der Berichtssaison im Schnitt um 6,2 Prozentpunkte. Damit könnte das tatsächliche Gewinnwachstum im zweiten Quartal bei rund 29,4 Prozent liegen. Von den ersten 18 Unternehmen übertrafen bereits 89 Prozent die Gewinnerwartungen.

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    Die Erwartungen bleiben aber hoch. Bei teuer bewerteten Aktien reichen solide Zahlen oft nicht mehr aus. Genau vor dieser Aufgabe steht Netflix. Der Streamingkonzern legt am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen vor. Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 12,58 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von etwa 13,5 Prozent. Beim Gewinn wird ein Plus von ungefähr zehn Prozent erwartet.

    Mehrere Analysten wurden zuletzt vorsichtiger. Barclays senkte das Kursziel von 110 auf 85 US-Dollar. Auch Oppenheimer und KeyBanc reduzierten ihre Erwartungen. Die Sorge gilt weniger dem Geschäftsmodell als der Bewertung der Aktie.

    Anleger achten nun auf die Nutzeraktivität nach den Preiserhöhungen, die operative Marge und das Werbegeschäft. Netflix will im laufenden Jahr rund drei Milliarden US-Dollar mit Werbung verdienen. Entscheidend ist, ob der Konzern bei diesem Ziel auf Kurs bleibt.

    Die Netflix-Aktie fiel nach den vergangenen vier Quartalsberichten jeweils, obwohl der Konzern die Erwartungen oft übertraf. Für eine positive Reaktion braucht Netflix deshalb wohl mehr als gute Zahlen. Der Ausblick muss überzeugen. Gelingt das, könnte die Berichtssaison den Markt trotz Ölrisiken pushen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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