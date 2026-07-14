JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan nach Quartalszahlen von 340 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe insgesamt solide Resultate abgeliefert und die Ausblick für den Nettozinsüberschuss erhöht, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 342,9USD auf NYSE (14. Juli 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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