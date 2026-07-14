MAX Power bohrt 2,4 km neben dem ursprünglichen Lawson-Fundort – Kommerzielle Validierung des Natürlichen Wasserstoff-Projekts beginnt

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Hochrangige Vertreter der Provinz und der Kommunalverwaltung begutachten beim Lawson-Projekt die Fortschritte, die MAX Power bei der kommerziellen Entwicklung des Projekts macht, mit der das Unternehmen das weltweit erste kommerziell nutzbare Vorkommen an Natürlichem Wasserstoff monetarisieren will.

NEUES VIDEO: Der Zeitpunkt ist gekommen

https://youtu.be/TKnEnBEQ0TM

Regina, SK – 14. Juli 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der kommerziellen Validierungsphase im 28 km² großen Lawson-Komplex begonnen hat, in dem sich Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff befindet, das Ende letzten Jahres entdeckt wurde.

Die erste Bohrung, „Lawson 2-24“, deren Bohrstart gestern Abend (13. Juli, 21:15 Uhr) erfolgte, zielt auf den Scheitelpunkt einer großen strukturellen Schließung ab, die im Rahmen einer im vergangenen Frühjahr abgeschlossenen 3D-Seismikuntersuchung identifiziert wurde – im Anschluss an die Bohrung „Lawson Discovery 15-19“, die sich etwa 2,4 km nordöstlich befindet. Die Bohranlage „Savanna Drill Rig #416“ wird voraussichtlich in etwa zwei Wochen das Hauptzielgebiet für „Lawson 2-24“ erreichen.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: „Die ursprüngliche Entdeckung befindet sich am Rande eines Systems, das auf Grundlage der 3D-Seismik und der Analyse aller in den letzten acht Monaten in Lawson gesammelten Daten nun als sehr groß interpretiert wird. Innerhalb dieses strukturellen geschlossenen Systems, das sich über eine Fläche von etwa 14 km² erstreckt, verfügen wir über ein Potenzial von sehr bedeutendem Ausmaß. Allgemeiner betrachtet ist Lawson das Vorbild für ähnliche potenzielle Funde von natürlichem Wasserstoff entlang der gesamten Länge des 475 km langen Genesis-Trends, der an den Prairie Evaporite grenzt. Saskatchewan verfügt über die richtige geologische Zusammensetzung und die Nachfragetreiber, um zur weltweiten Wiege der Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff zu werden. Die Zeit ist reif.“

Herr Narayanasamy fügte hinzu: „Wir heißen die Vertreter der Provinz- und Kommunalverwaltung sowie die Führungskräfte indigener Unternehmen willkommen, die heute am Standort Lawson anwesend sind, um den Start dieses kommerziellen Validierungsprogramms zu feiern. Wir sehen die Entwicklungen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs als potenziell transformativ für die regionale Wirtschaftsentwicklung, Investitionen des Privatsektors, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die industrielle Entwicklung entlang dieses führenden westkanadischen Industriekorridors zwischen Moose Jaw und Regina.“

Heliumpotenzial des Lawson-Komplexes

Das geologische Team von MAX Power und der unabhängige Berater GLJ Ltd. sind hinsichtlich des Heliumpotenzials im Lawson-Komplex zuversichtlich, nachdem in versiegelten Gasproben aus Kernrohren aus einer Zone unmittelbar über der Naturwasserstoff-Entdeckung im Bohrloch 15-19 ungewöhnlich hohe Heliumwerte von bis zu 8,7 % festgestellt wurden (9 Proben wiesen im Durchschnitt 4,4 % Helium auf). Die Heliumanalysen im Lawson-Komplex werden fortgesetzt; ein Update zu den Nachrichten vom 16. Januar 2026 wird noch in diesem Monat erwartet.

Abbildung 1: Standort des Lawson-Bohrlochs 2-24

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Die kommerzielle Validierung stellt die wichtigste Phase in der Entwicklung des „Lawson Discovery“-Projekts dar.

Nach Kanadas erster bestätigter Entdeckung von unterirdischem natürlichem Wasserstoff, hochauflösenden 3D-Seismikdaten, die einen 14,2 km² großen strukturellen Einschluss definieren, sowie einer unabhängigen Modellierung durch GLJ Ltd. testet MAX Power nun die wichtigsten technischen Parameter, die vor einer potenziellen kommerziellen Erschließung erforderlich sind, darunter Durchfluss, Druckverhalten, Kontinuität, Konzentrationen, Förderbarkeit und kommerzielle Skalierbarkeit.

Jeder Meilenstein zielt darauf ab, das technische Risiko systematisch zu verringern und gleichzeitig das Vertrauen in die kommerzielle Realisierbarkeit zu stärken.

Im Erfolgsfall könnte Lawson das weltweit erste groß angelegte kommerzielle System für natürlichen Wasserstoff werden und damit einen entscheidenden Meilenstein sowohl für MAX Power als auch für die globale Energiebranche insgesamt darstellen.

Abbildung 2 – Bohrarbeiten bei Lawson in der Nähe von Central Butte am Genesis-Trend im November 2025

Vereinbarung

MAX Power hat Hampton Securities Ltd. („Hampton“), einen in Toronto ansässigen Wertpapierhändler, beauftragt, Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung und Kapitalmärkte für das Unternehmen zu erbringen.

Gemäß einer Beratungshonorarvereinbarung vom 30. Juni 2026 wurde Hampton für einen Zeitraum von 90 Tagen beauftragt, das Unternehmen hinsichtlich seiner Kapitalmarktstrategie und Unternehmensentwicklung zu beraten. Der Auftrag erfolgt auf nicht-exklusiver Basis. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Hampton eine einmalige Beratungsgebühr in Höhe von 400.000 Dollar zuzüglich anfallender Steuern in bar zu zahlen. Im Zusammenhang mit dem Auftrag sind keine Wertpapiere des Unternehmens an Hampton auszugeben.

Der Auftrag bezieht sich nicht auf eine bestimmte potenzielle Transaktion, und es besteht keine Gewähr dafür, dass er zu einer bestimmten Transaktion oder einem bestimmten Ergebnis führen wird.

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=S0bqqZeIpxc

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, unter anderem, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, die geplanten Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet verlaufen, Ausrüstung und Personal nach Bedarf verfügbar sind, geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung der Projekte des Unternehmens unterstützen und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von „Natural Hydrogen“, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 1,990CAD auf CSE (14. Juli 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.

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