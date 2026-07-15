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    Zwischen Ölpreis-Rally und Klima-Milliarden: Wie Shell, Eni und Zefiro Methane profitieren

    Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt den Ölpreis kräftig nach oben – und mit ihm die Aktien von Energiekonzernen wie Shell und Eni. Für deren Aktionäre ist das die gute Nachricht. Die schlechte: Ausgerechnet die Ölmultis, …

    Zwischen Ölpreis-Rally und Klima-Milliarden: Wie Shell, Eni und Zefiro Methane profitieren
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt den Ölpreis kräftig nach oben – und mit ihm die Aktien von Energiekonzernen wie Shell und Eni. Für deren Aktionäre ist das die gute Nachricht. Die schlechte: Ausgerechnet die Ölmultis, die aktuell von der Krise profitieren, stehen im öffentlichen Ansehen als raffgierige Klimasünder da. Um ihr Image aufzupolieren, zählen sie zu den größten Käufern freiwilliger CO2-Zertifikate. Viele davon jedoch sind zweifelhafter Qualität. Wer eine Lösung für dieses Problem sucht, landet fast zwangsläufig bei Zefiro Methane, einem bislang weitgehend unentdeckten Nebenwert aus Kanada. Das Unternehmen setzt genau dort an, wo es bei Shell und Eni am meisten hakt.

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