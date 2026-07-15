Zwischen Ölpreis-Rally und Klima-Milliarden: Wie Shell, Eni und Zefiro Methane profitieren Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt den Ölpreis kräftig nach oben – und mit ihm die Aktien von Energiekonzernen wie Shell und Eni. Für deren Aktionäre ist das die gute Nachricht. Die schlechte: Ausgerechnet die Ölmultis, …



