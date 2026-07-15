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    Mehr Menschen wollen eine Klimaanlage anschaffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jeder Fünfte plant eine Klimaanlage, zuvor 10 Prozent
    • 25-54-Jährige mit bis zu 27 Prozent Kaufabsicht
    • YouGov befragte am 8. Juli über 3.300 Erwachsene
    Mehr Menschen wollen eine Klimaanlage anschaffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - Die hohen Temperaturen treiben in Deutschland die Nachfrage nach Klimaanlagen an. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage plant jeder Fünfte, sich ein Gerät anzuschaffen. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 10 Prozent.

    Besonders stark ausgeprägt sind die Kaufpläne laut Umfrage derzeit bei Menschen zwischen 25 und 54 Jahren. Bis zu 27 Prozent von ihnen beabsichtigen, sich ein Gerät zuzulegen. 17 Prozent aller Befragten besitzen bereits eine Klimaanlage, 60 Prozent möchten sich keine anschaffen. 3 Prozent machten keine Angabe.

    YouGov befragte am 8. Juli mehr als 3.300 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland, knapp ein Jahr zuvor am 31. Juli 2025 nahmen gut 3.000 an der Umfrage teil. Der Begriff Klimaanlage war dabei nicht näher definiert. Er umfasst sowohl Split-Anlagen mit Innen- und Außeneinheit als auch mobile Klimageräte, bei denen die warme Luft über einen Abluftschlauch nach draußen geleitet wird./cr/DP/zb






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