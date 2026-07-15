🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Studie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Etwas mehr Chefinnen in städtischen Firmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Frauenanteil in kommunalen Firmen 23,4% gestiegen
    • Neubesetzungen zu 23,9% in Toppositionen mit Frauen
    • Weimar Spitzenreiter mit 55,6 Prozent Frauen
    Studie - Etwas mehr Chefinnen in städtischen Firmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil in den Chefetagen von Unternehmen größerer Städte ist einer Studie zufolge weiter gestiegen - aber langsamer als in den Vorjahren. Der Anteil weiblicher Führungskräfte in kommunalen Firmen lag im April bei 23,4 Prozent, und damit um 0,4 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor, wie aus einer Auswertung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen hervorgeht. Im Fünf-Jahres-Vergleich ist der Wert um 3,9 Punkte gestiegen.

    Der Dämpfer bei der Entwicklung resultiert Studienleiter Ulf Papenfuß zufolge aus den gesunkenen Neuberufungszahlen. Im Untersuchungszeitraum wurden demnach 293 Top-Posten in Stadtfirmen neu besetzt - 23,9 Prozent davon mit Frauen. Der Wert sei deutlich niedriger als im Vorjahr (minus 6,8 Punkte).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    27.570,90€
    Basispreis
    25,35
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.421,49€
    Basispreis
    2,63
    Ask
    × 9,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Angesichts der Vorbildfunktion öffentlicher Arbeitgeber sollte dieser Befund besonders diskutiert werden. Führungskräfteentwicklung und Regeln für die Besetzung der Chefposten - festgehalten in Richtlinien zur guten Führung von Unternehmen, sogenannten Public Corporate Governance Kodizes - könnten ihm zufolge dabei helfen, den Frauenanteil zu steigern. Kommunale Firmen können zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Nahverkehrsbetriebe, Stadtwerke, Bibliotheken und Wohnungsbaugesellschaften sein.

    Kommunale Unternehmen hinter Dax -Konzernen

    Der Frauenanteil in städtischen Firmen liegt Papenfuß zufolge weiterhin deutlich unter dem politischen Ziel der Parität und den Werten der Dax-40-Konzerne . In der obersten Chefetage der Börsenschwergewichte waren der gemeinnützigen Allbright-Stiftung zufolge zuletzt 25,7 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt (Stichtag: 1. September 2025). Der Unterschied dürfte sich vor allem mit den gesetzlichen Vorgaben erklären lassen. Börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten und mehr als drei Vorstandsmitgliedern müssen bei Neubesetzungen in dem Gremium inzwischen darauf achten, dass mindestens eine Frau in der Topetage sitzt.

    Untersucht wurden bundesweit 1.481 kommunale Unternehmen in 69 Städten, in denen die öffentliche Hand die Mehrheit hat. Mit Frauen besetzt waren 512 der insgesamt 2.190 Posten in Vorstand, Geschäftsleitung oder -führung. In die Studie einbezogen wurden neben den Stadtstaaten und Landeshauptstädten je die vier - an der Bevölkerung gemessen - größten Städte jedes Bundeslands. Darüber hinaus wurden auch Unternehmen des Bundes und der Bundesländer untersucht. Diese kamen beim Frauenanteil besser weg (Bund: 33,5 Prozent; Flächenländer: 24,9 Prozent). Die Daten wurden im April erhoben.

    Weimar an der Spitze des Rankings

    Spitzenreiter war Weimar in Thüringen mit einem unveränderten Frauenanteil von 55,6 Prozent in den Topetagen kommunaler Firmen. Es folgen Greifswald mit 46,2 Prozent (Vorjahr: 53,8 Prozent), Hannover mit 44,4 Prozent (Vorjahr: 56,3 Prozent) und Wiesbaden mit 40,0 Prozent (unverändert). In Städten der ostdeutschen Flächenländer liege der Frauenanteil höher als im Westen.

    Keine weiblichen Führungskräfte wurden in kommunalen Firmen in Ingolstadt, St. Ingbert, Trier, und Völklingen festgestellt. Gerade bei kleineren Städten sei aber einschränkend zu berücksichtigen, dass gemäß der Methodik der Studie nur vergleichsweise wenige Unternehmen hätten einbezogen werden können. Es gebe aber vergleichbare Städte mit höherem Frauenanteil, hieß es./jwe/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Studie Etwas mehr Chefinnen in städtischen Firmen Der Frauenanteil in den Chefetagen von Unternehmen größerer Städte ist einer Studie zufolge weiter gestiegen - aber langsamer als in den Vorjahren. Der Anteil weiblicher Führungskräfte in kommunalen Firmen lag im April bei 23,4 Prozent, und damit um …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     