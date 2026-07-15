🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 15. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmenszahlen und Hauptversammlungen am 15 Juli
    • Wichtige Konjunkturdaten von China bis USA und Kanada
    • Gerichtsurteil zu OpenAI Markenstreit in Luxemburg
    TAGESVORSCHAU - Termine am 15. Juli 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz
    06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen
    07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz
    07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2
    07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz
    07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen
    11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

    NLD: Airbus, Pre-Close Call Q2

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
    04:00 CHN: BIP Q2/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    14:30 USA: Empire State Index 7/26
    14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26
    15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EU-Gericht urteilt im Markenrechtsstreit von OpenAI

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

    IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 15. Juli 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli ^ TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     