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    Von der Nordsee ins All? Wie es um die Raketen-Rampe steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenstart von schwimmender Plattform geplant
    • Startorte bis Atlantik und äquatornah im Blick
    • Start wieder verschoben wegen fehlender Unterlagen
    Von der Nordsee ins All? Wie es um die Raketen-Rampe steht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Die Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. Neben der Nordsee seien weitere mögliche Standorte für den Start im Gespräch, sagte Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB . "Da ist sicherlich der ganze Atlantik im Blick." Denkbar sei auch ein Start in Äquatornähe.

    OHB ist Teil des Konsortiums German Offshore Spaceport Alliance (Gosa), dem mehrere Bremer Firmen angehören. Die Gosa hat das Ziel, eine Kleinrakete von See aus zu starten. Die Unternehmen tüfteln dafür an einer schwimmenden Startplattform, also einem Spezialschiff mit Startrampe.

    Geplant war eine sogenannte suborbitale Demo-Mission. Suborbital bedeutet, dass die Erdumlaufbahn nicht erreicht wird. Heimathafen des Schiffs sollte ursprünglich Bremerhaven sein. Der Startpunkt für die Rakete sollte sich im sogenannten Entenschnabel der Ausschließlichen Deutschen Wirtschaftszone befinden, in der Deutschland noch bestimmte Hoheitsrechte hat.

    Doch der Raketenstart musste in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Zuletzt sollen Unterlagen von Behörden gefehlt haben. Technisch sei ein Start längst möglich, versicherte OHB.

    Wann der Start nachgeholt werden soll, bleibt offen. OHB-Chef Fuchs glaubt aber weiter fest an das Projekt. "Ich bin sicher, dass das auch in die Tat umgesetzt wird."/miu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 266,5 auf Lang & Schwarz (14. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..





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