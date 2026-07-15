DocMorris Delivers 15% Q2 Revenue Rise; Rx Up 46%, Digital Services 80%
Strong Q2 2026 results underscore the company’s accelerating growth, powered by surging Rx revenues, booming digital services, and a rapidly expanding customer base.
Foto: Zur Rose Group AG
- External revenue grew 15.2% in Q2 2026 to CHF 309.7 million (Q2 y/y), driving overall revenue momentum.
- Prescription (Rx) revenue accelerated strongly: +45.8% in Q2 and 17.2% higher than Q1 2026.
- Digital Services (TeleClinic, retail media, marketplace) surged 80.0% in Q2 to CHF 13.9 million, with H1 growth of 71.4% to CHF 27.1 million.
- Active customer base rose by 1.1 million year‑on‑year to 12.9 million (11.4m online pharmacy; 1.5m TeleClinic); 0.3m customers added in Q2 with significant new Rx customers.
- First half 2026 external revenue increased 12.5% to CHF 627.8 million (revenue +13.4% to CHF 599.2 million).
- Operational performance improved: adjusted EBITDA showed quarter‑on‑quarter improvement (Q1 at -CHF 6.3m) and management says the company is on track to reach EBITDA breakeven in 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 19.08.2026.
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