DocMorris glänzt: Umsatz wächst 15% im Q2; Rx +46%, Digital Services +80%
Im ersten Halbjahr 2026 beschleunigt das Unternehmen sein Wachstum deutlich: Rx-Geschäft, Digital Services und Kundenbasis legen kräftig zu und stärken die Marktposition.
Foto: Zur Rose Group AG
- Q2 2026: Außenumsatz +15.2% in Lokalwährung auf CHF 309.7 Mio.; Umsatz +16.1% in Lokalwährung auf CHF 295.4 Mio.
- Rx-Wachstum beschleunigte sich im Q2 auf 45.8% (Außenumsatz) mit deutlichem Rx-Neukundenanstieg.
- Digital Services wuchsen im Q2 um 80.0% auf CHF 13.9 Mio. (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz) und steigender Ergebnisbeitrag.
- Non-Rx +6.7% im Q2; OTC-Geschäft wuchs planmäßig um 6.4%.
- Aktive Kundenbasis stieg YoY um 1.1 Mio. auf 12.9 Mio.; Rx-Neukundenanteil deutlich gestiegen.
- H1 2026: Außenumsatz +12.5% auf CHF 627.8 Mio.; Umsatz +13.4% auf CHF 599.2 Mio.; Rx-Wachstum 38.3%; Digital Services +71.4% auf CHF 27.1 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2026.
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