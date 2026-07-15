DAX-FLASH
Dax stagniert über 25.000 Punkten - Chip-Riese ASML rückt in Fokus
- Dax pendelt auf hohem Niveau um 25.100 Punkte
- Anleger zurückhaltend vor Quartalsbilanzsaison
- ASML erhöht Umsatzziel, Reaktionen bei Infineon und Co
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.
Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik auf die Nachrichten von ASML reagieren.
Der DAX habe am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 71,03 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 95,84 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/+39,71 % bedeutet.
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sag mal, werden dir deine Lügenmärchen nicht irgendwann mal selber zu blöde ❓️❓️
Hör doch endlich mal auf damit das eigentlich sehr informative Board zuzumüllen‼️
Du bist echt sowas von peinlich, da weiß man echt nicht wer schlimmer ist, du oder die A...dkacke mit der Profilneurose 😵💫