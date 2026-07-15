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    Eutopos Pharma für Quest for Health ausgewählt - Vidac Pharma Group baut ihre europäischen Aktivitäten aus

    Eutopos Pharma für Quest for Health ausgewählt - Vidac Pharma Group baut ihre europäischen Aktivitäten aus
    Foto: adobe.stock.com

    Die Auswahl unterstützt Eutopos Pharma und stärkt die Expansion der Gruppe in Europa.

     

    London, Vereinigtes Königreich - 15. Juli 2026 / IRW-Press / Die Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass ihre geplante französische Tochtergesellschaft Eutopos Pharma für die Teilnahme an Quest for Health, einem der führenden europäischen Innovationsbeschleuniger im Bereich Gesundheitswesen und Life Sciences mit Sitz in Straßburg, Frankreich, ausgewählt wurde.

     

    Quest for Health zählt zu den renommiertesten Innovationsbeschleunigern Europas im Gesundheits- und Biotechnologiesektor. Die Organisation vereint Biotechnologieunternehmen, Pharmaentwickler, akademische Einrichtungen, Krankenhäuser, Investoren und Forschungseinrichtungen in einem kooperativen Umfeld, das darauf ausgerichtet ist, wissenschaftliche Innovationen und deren Kommerzialisierung zu beschleunigen. Als Teil des international anerkannten BioValley-Ökosystems, das Frankreich, Deutschland und die Schweiz verbindet, bietet Quest for Health den teilnehmenden Unternehmen Zugang zu einem umfassenden Netzwerk wissenschaftlicher Expertise, industrieller Partner, Investoren sowie einer leistungsfähigen Innovationsinfrastruktur.

     

    Die Auswahl von Eutopos Pharma für Quest for Health stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie der Vidac Pharma Group dar, ihre operative Präsenz in Kontinentaleuropa auszubauen und ihre Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Studien sowie Business Development zu stärken. Im Rahmen dieser Initiative beabsichtigt die Gruppe, Eutopos Pharma als ihre französische Tochtergesellschaft mit Sitz in Straßburg zu etablieren. Das Unternehmen soll als europäische Plattform der Gruppe für Forschung und Entwicklung, klinische Studien, Business Development, strategische Partnerschaften, Lizenzierungsmöglichkeiten sowie die Weiterentwicklung innovativer therapeutischer Technologien dienen.

     

    Im Rahmen dieser strategischen Initiative hat die Vidac Pharma Group Dr. Séverine Sigrist als designierte Chief Executive Officer von Eutopos Pharma ausgewählt. Nach der Gründung des Unternehmens werden der Verwaltungsrat sowie das Strategic Committee von Eutopos Pharma unter dem Vorsitz von Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer der Vidac Pharma Group, stehen. Vorbehaltlich des Abschlusses der Unternehmensgründung und der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen wird erwartet, dass Dr. Sigrist die Aktivitäten von Eutopos Pharma in Straßburg leitet. Ihr Schwerpunkt wird auf Forschung und Entwicklung, klinischen Studien, Business Development, strategischen Partnerschaften sowie dem weiteren Ausbau der Präsenz der Gruppe innerhalb des europäischen Biotechnologie-Ökosystems liegen.

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