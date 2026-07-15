Wird PayPal jetzt geschluckt?

Das Angebot wurde Anfang des Monats vorgelegt und soll durch zugesagte Bankfinanzierungen von rund 50 Milliarden US-Dollar abgesichert sein. Der Preis entspricht einem Aufschlag von etwa 28 Prozent auf den Schlusskurs der PayPal-Aktie vom Dienstag. Die Aktie reagiert dementsprechend.

Stripe und Advent International wollen offenbar PayPal übernehmen. Das Zahlungsunternehmen und die Private-Equity-Gesellschaft haben gemeinsam 60,50 US-Dollar je Aktie geboten. Damit würde PayPal mit mehr als 53 Milliarden US-Dollar bewertet. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Stripe und Advent hatten PayPal laut den Quellen bereits Anfang April kontaktiert. Eine Antwort steht bislang aus. Die Interessenten wollen die Gespräche in den kommenden Wochen vorantreiben. Geplant wäre demnach kein Aufspalten von PayPal. Stripe und Advent würden das Unternehmen gemeinsam besitzen und jeweils gleich große Anteile halten.

PayPal galt lange als Pionier des digitalen Zahlungsverkehrs. Heute steht der Konzern unter Druck. Apple Pay, Google Pay und andere Anbieter haben Marktanteile gewonnen. Der Börsenwert fiel von rund 360 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf zeitweise 36 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten verlor PayPal mehr als 40 Prozent an Marktwert.

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Vorstandschef Enrique Lores arbeitet seit März an einer Neuordnung. PayPal wurde in die Bereiche Checkout, Venmo sowie Zahlungsverkehr und Kryptowährungen aufgeteilt. Zudem will der Konzern künstliche Intelligenz nutzen, um Abläufe zu verbessern und Doppelstrukturen abzubauen. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen dadurch rund 1,5 Milliarden US-Dollar eingespart und in neues Wachstum investiert werden.

Operativ zuletzt wieder Fortschritte

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um sieben Prozent auf 8,35 Milliarden US-Dollar und lag über den Erwartungen. Das währungsbereinigte Zahlungsvolumen legte um acht Prozent auf rund 464 Milliarden US-Dollar zu. Doch der klassische Zahlungsverkehr wächst dagegen langsamer.

Stripe zählt zu den wertvollsten privaten Unternehmen der Branche. Im Februar wurde der Konzern bei einem Aktienverkauf für Mitarbeiter und Aktionäre mit 159 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco und Dublin hilft Firmen, Zahlungen anzunehmen, Auszahlungen vorzunehmen und Finanzprozesse zu automatisieren.

Ob aus dem Vorstoß ein Deal wird, bleibt offen. Klar ist aber: Ein Zusammenschluss von Stripe, Advent und PayPal wäre eines der größten Signale dafür, dass der Kampf um Größe, Technologie und Zahlungsdaten im Finanzsektor härter wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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